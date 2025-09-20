Déambulation : La reine Victoria est à Saint-Germain-en-Laye ! Centre-ville Saint-Germain-en-Laye

Déambulation : La reine Victoria est à Saint-Germain-en-Laye ! Centre-ville Saint-Germain-en-Laye samedi 20 septembre 2025.

Déambulation : La reine Victoria est à Saint-Germain-en-Laye ! Samedi 20 septembre, 11h00, 14h30, 16h30 Centre-ville Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:+ – 2025-09-20T12:+

Fin : 2025-09-20T16:30:00+ – 2025-09-20T17:30:00+

Laissez-vous transporter au temps du Second Empire par « Les Cuivres Romantiques », un ensemble musical en costumes d’époque, jouant sur des instruments authentiques du XIXe siècle. Trois comédiens professionnels incarnent avec passion Napoléon III, la Reine Victoria et Jacques Offenbach, mêlant musique et théâtre pour une immersion unique. Une rencontre festive, historique et culturelle à ne pas manquer !

Centre-ville 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Saint-Germain-en-Laye Yvelines Île-de-France

Laissez-vous transporter au temps du Second Empire par « Les Cuivres Romantiques », un ensemble musical en costumes d’époque, jouant sur des instruments authentiques du XIXe siècle. Trois comédiens la…

Midnight Premiere