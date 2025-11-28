Déambulation L’ange de Noël Sélestat

Déambulation L'ange de Noël Sélestat vendredi 28 novembre 2025.

Déambulation L’ange de Noël

Centre-ville Sélestat Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-28 17:10:00

fin : 2025-12-12 17:50:00

2025-11-28 2025-12-12

Cet ange de Noël déploie ses ailes lumineuses pour apporter au public un instant de magie et de féérie.

Par la Compagnie Sekhamet

Centre-ville Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 85 75 culture@ville-selestat.fr

English :

This Christmas angel spreads his luminous wings to bring the public a moment of magic and enchantment

German :

Dieser Weihnachtsengel breitet seine leuchtenden Flügel aus, um dem Publikum einen Moment der Magie und des Zaubers zu bringen

Italiano :

Questo angelo natalizio dispiega le sue ali luminose per regalare al pubblico un momento di magia e incanto

Espanol :

Este ángel de Navidad despliega sus luminosas alas para brindar al público un momento de magia y encanto

