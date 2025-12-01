Déambulation Le Duo des Neiges

Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 11:00:00

fin : 2025-12-13 17:30:00

Date(s) :

2025-12-13

Préparez-vous à une déambulation musicale pleine d’éclat !

Vêtus d’un blanc étincelant, les musiciens au saxophone et à la guitare feront vibrer les rues du centre-ville avec un répertoire de Noël revisité, festif et féérique.

Entre loupiotes multicolores et chapeaux lumineux, leur passage promet une ambiance pétillante et pleine de bonne humeur !

D’une durée de 30 minutes, ces déambulations féeriques seront proposées à trois reprises dans l’après-midi, afin que tous puissent vivre ce moment enchanteur. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00

English :

Get ready for a musical stroll full of sparkle!

L’événement Déambulation Le Duo des Neiges Bourges a été mis à jour le 2025-11-27 par OT BOURGES