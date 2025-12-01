Déambulation Le Duo des Neiges Bourges
Déambulation Le Duo des Neiges Bourges samedi 13 décembre 2025.
Déambulation Le Duo des Neiges
Bourges Cher
Gratuit
Début : 2025-12-13 11:00:00
fin : 2025-12-13 17:30:00
2025-12-13
Préparez-vous à une déambulation musicale pleine d’éclat !
Vêtus d’un blanc étincelant, les musiciens au saxophone et à la guitare feront vibrer les rues du centre-ville avec un répertoire de Noël revisité, festif et féérique.
Entre loupiotes multicolores et chapeaux lumineux, leur passage promet une ambiance pétillante et pleine de bonne humeur !
D’une durée de 30 minutes, ces déambulations féeriques seront proposées à trois reprises dans l’après-midi, afin que tous puissent vivre ce moment enchanteur. .
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00
English :
Get ready for a musical stroll full of sparkle!
