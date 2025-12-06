Déambulation Les 3 petits enfants Quai de la Navigation Eymet

Déambulation Les 3 petits enfants

Quai de la Navigation Moulin d’Eymet Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

L’association Eymet en Fête vous propose une déambulation Les 3 Petits Enfants au départ du Moulin avec arrivée sur la place, suivie d’une distribution gratuite de vin chaud et de chocolat chaud, puis une tombola avec lots pour les enfants, des chansons de Noël, et la découverte du sapin géant sous les arcades au niveau du restaurant italien. .

Quai de la Navigation Moulin d’Eymet Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 09 71 05 eymetenfete@gmail.com

English : Déambulation Les 3 petits enfants

L’événement Déambulation Les 3 petits enfants Eymet a été mis à jour le 2025-11-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides