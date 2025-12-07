Déambulation Les Ducs Enguirlandés

Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07 19:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Quand l’esprit de Noël rencontre l’énergie du rock’n’roll !

Les Ducs Enguirlandés débarquent avec leurs guitares et leur énergie débordante pour célébrer Noël à leur façon ! Préparez-vous à un concentré de rock’n’roll où les chants de Noël traditionnels se réinventent en véritables hymnes électrisants.

D’une durée de 30 minutes, ces déambulations féeriques seront proposées à quatre reprises dans l’après-midi, afin que tous puissent vivre ce moment enchanteur. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00

English :

When Christmas spirit meets rock?n?roll energy!

L’événement Déambulation Les Ducs Enguirlandés Bourges a été mis à jour le 2025-11-27 par OT BOURGES