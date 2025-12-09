Déambulation Les Élaraës

Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-20

Laissez-vous émerveiller par la déambulation des Elaraës, créatures féeriques gardiens joyeux de la Terre vivante.

Nés des murmures et des silences de la Terre, les Elaraës sont des êtres lumineux et poétiques, façonnés d’humus, de vent et de rêves immémoriaux. Leur passage est une déambulation enchanteresse, pensée pour émerveiller petits et grands durant les fêtes.

Chaque déambulation, d’une durée d’environ 40 minutes, sera proposée à deux dates et à trois moments distincts de l’après-midi, afin que tous puissent partager cet instant suspendu. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00

English :

Marvel at the wanderings of the Elaraës, fairy-like creatures and joyful guardians of the living Earth.

L’événement Déambulation Les Élaraës Bourges a été mis à jour le 2025-12-07 par OT BOURGES