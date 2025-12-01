Déambulation Les Esprits de Noël

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 14:00:00

fin : 2025-12-24 17:10:00

Date(s) :

2025-12-24

Les Esprits de Noël font vibrer les rues de Bourges avec une déambulation lumineuse et féerique. Des personnages enchanteurs invitent petits et grands à partager la magie de Noël dans une atmosphère poétique et chaleureuse.

La déambulation Les Esprits de Noël invite petits et grands à plonger dans la magie des fêtes au cœur de Bourges. Personnages lumineux et poétiques parcourent les rues, au rythme de musiques féeriques, transformant la ville en un conte vivant. Une parenthèse enchantée, pleine de rêve et d’émerveillement, pour célébrer l’esprit de Noël. .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 27 40 60 lesrivesdauron@coulisses.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Spirits of Christmas bring the streets of Bourges to life with a luminous and enchanting stroll. Enchanting characters invite young and old to share in the magic of Christmas in a warm, poetic atmosphere.

L’événement Déambulation Les Esprits de Noël Bourges a été mis à jour le 2025-12-18 par OT BOURGES