Déambulation Les Fantasty Ratafia Theatre Guillestre

Déambulation Les Fantasty Ratafia Theatre Guillestre mercredi 20 août 2025.

Déambulation Les Fantasty Ratafia Theatre

Rues de Guillestre Guillestre Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-08-20

fin : 2025-08-20

Date(s) :

2025-08-20

Les Fantasty, un peuple singulier tout droit sorti d’un conte de fée peu ordinaire. Réputés pour leur esprit festif et décalé, ils s’étonnent et s’interrogent bien souvent des us et coutumes des humains.

.

Rues de Guillestre Guillestre 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

English :

The Fantasty, a peculiar people straight out of an unusual fairy tale. Renowned for their festive, offbeat spirit, they often wonder about human habits and customs.

German :

Die Fantasty sind ein einzigartiges Volk, das aus einem ungewöhnlichen Märchen entsprungen ist. Sie sind für ihren festlichen und schrägen Geist bekannt und wundern sich oft über die Sitten und Gebräuche der Menschen.

Italiano :

I Fantastici, un popolo particolare uscito direttamente da una fiaba insolita. Rinomati per il loro spirito festoso e anticonformista, sono spesso sorpresi e mettono in discussione le abitudini e i costumi degli umani.

Espanol :

Los Fantasty, un pueblo peculiar salido directamente de un insólito cuento de hadas. Conocidos por su espíritu festivo y fuera de lo común, a menudo se sorprenden y cuestionan los hábitos y costumbres de los humanos.

L’événement Déambulation Les Fantasty Ratafia Theatre Guillestre a été mis à jour le 2025-05-26 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras