Déambulation Les Hybrides Rue de la Paix Léognan

Rue de la Paix Place du Marché Léognan Gironde

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Cie des invisibles (Somme)

Marionnettes / Déambulation

Tout public

Durée 1h

Programmation dans le cadre du Festival MELI MELO 2025, en partenariat avec les communes de Canéjan et Cestas, et aussi la Communauté de Communes de Montesquieu.

Avis à tous ! Ouvrons les yeux et ouvrons nos cœurs les Invisibles sont parmi nous, avec leurs marionnettes portées, qui sont un peu de nous et de nos amis. M. Léon le philosophe déglingué, Mathilde la poétesse, Henriette la vieille foldingue, Sasha la petite curieuse, la mamie Huguette, Mme Lulu la mondaine, Rosita la danseuse de flamengo, Anita la dame pipi, Albertinho l’immigré et tous les autres… Ils déambuleront à notre rencontre autour du marché de Léognan et ne souhaitent qu’une chose partager un instant avec nous, discuter un peu, et faire naître des sourires sur nos visages. .

+33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr

