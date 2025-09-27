Déambulation « Les Mignonettes, à bouches décousues » Castelfranc

Déambulation « Les Mignonettes, à bouches décousues »

La Halle de Castelfanc Castelfranc Lot

Rendez-vous le 27 septembre à 20h00 sous la halle de Castelfranc pour une déambulation théâtrale avec la Compagnie Plan Libre et son spectacle Les Mignonnettes, à bouches décousues . Entrée libre.

Le spectacle « Les Mignonnettes » est une expérience collective nocturne proposant un parcours en 7 étapes. Prenant comme fil conducteur la correspondance écrite (du domaine postal), la compagnie de théâtre vous invite à un voyage sensible à travers les différents moments de la vie, les expériences et les émotions que chacun peut traverser.

Cette déambulation est conçue pour les petits villages ou petits quartiers. Les habitants prêtent le temps d’un soir leurs maisons, rues et fenêtres pour accueillir les différents tableaux escales d’un voyage intimiste qui traverse le temps.

Ce spectacle tout public et populaire dans le sens à l’usage du peuple mélange chansons, musique, arts visuels, marionnettes et jeu d’acteur.trice.s. Cette création est portée sur scène par 2 comédien.ne.s et un pianiste. Les textes et voix off choisis et utilisés sont issus de 2 années d’ateliers et de collectes sur 3 départements et Communautés de communes partenaires du projet. .

La Halle de Castelfanc Castelfranc 46140 Lot Occitanie +33 6 63 73 51 74 culture@ccvlv.fr

English :

Rendezvous on September 27 at 8:00 pm under the Castelfranc market hall for a theatrical stroll with the Compagnie Plan Libre and its show « Les Mignonnettes, à bouches décousues »

German :

Treffpunkt am 27. September um 20 Uhr in der Halle von Castelfranc für eine Theaterwanderung mit der Compagnie Plan Libre und ihrem Stück « Les Mignonnettes, à bouches décousues »

Italiano :

Unitevi a noi il 27 settembre alle 20.00 nella sala del mercato di Castelfranc per una visita teatrale con la Compagnie Plan Libre e il suo spettacolo « Les Mignonnettes, à bouches décousues »

Espanol :

Acompáñenos el 27 de septiembre a las 20.00 h en la sala del mercado de Castelfranc para una visita teatralizada con la Compagnie Plan Libre y su espectáculo « Les Mignonnettes, à bouches décousues »

