Déambulation Les taquins

Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-26 11:30:00

2025-12-26

Vous pourrez les apercevoir déambuler dans la ville le vendredi 26 décembre.

11 h 30 > Saint-Alexandre

15 h > Centre-ville

17 h > Saint-Énogat .

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 00 00

