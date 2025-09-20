Déambulation libre au théâtre de Cahors Théâtre de Cahors Cahors

Déambulation libre au théâtre de Cahors Théâtre de Cahors Cahors samedi 20 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Portes ouvertes au Théâtre – Déambulation libre

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Théâtre vous ouvre grand ses portes pour une visite libre et immersive !

️ Accès libre pendant toute la durée d’ouverture : venez quand vous voulez, restez le temps que vous souhaitez.

Profitez de cette occasion unique pour découvrir les coulisses du théâtre et accéder à des espaces habituellement fermés au public. Vous êtes libres de vous promener à votre rythme, selon votre curiosité !

Des membres de l’équipe seront présents sur place pour répondre à vos questions et partager anecdotes et secrets de ce lieu vivant.

Une belle invitation à redécouvrir le théâtre autrement, entre scène, loges et patrimoine.

Théâtre de Cahors Place François Mitterrand, 46000 Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie 0565208860 https://www.saisonculturellecahors.fr Le théâtre de Cahors est un bel exemple de modèle de théâtre dit à l’italienne (apparaissant en Italie à la fin du XVIe siècle, se développant en France à la fin du XVIIIe siècle, et connaissant son apogée au XIXe siècle). Sa construction fut confiée à Hector Malo, architecte départemental, auteur de l’agrandissement de l’hôtel de ville. Il fut édifié à partir de 1833 et inauguré le 19 juin 1835. Hector Malo a fait le choix d’une architecture néoclassique ordonnancée, l’entrée principale étant positionnée au nord afin de regarder vers le boulevard, nouvel axe principal de la ville en pleine métamorphose.

© Théâtre de Cahors, Ville de Cahors