Déambulation libre ou commentée dans un jardin de 5 000 m² plein d’histoires…, Jardin de Chrismô, Condéon

Déambulation libre ou commentée dans un jardin de 5 000 m² plein d’histoires… 6 et 7 juin Jardin de Chrismô Charente

Grand parking auprès du jardin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Durant deux jours, les visiteurs sont invités à découvrir tout un univers romantique qui rend hommage à ses racines rurales. Au fil des scènes qui racontent des histoires appuyées d’objets insolites, les amateurs reconnaîtront les cyprès de Provence, de l’Arizona ou du Bhoutan, la collection d’arbres de Judée, des tilleuls, des bordures de buis, plus de 200 rosiers, ainsi qu’une diversité d’arbustes et de fleurs. Bercé par le doux clapotis de l’eau où s’ébattent les poissons, ce cadre enchanteur propose des tables et sièges disséminés pour pique-niquer sur place et prendre le temps d’admirer les expositions artistiques (poterie, peinture, sculpture…).

Visites guidées par la propriétaire, les deux jours à 10h30, 15h et 17h.

Jardin de Chrismô 2 chemin des Bertéreaux, 16360 Condéon Condéon 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine Créé en 2010 sur un terrain agricole, le jardin présente une grande diversité d’arbres, rosiers, arbustes et vivaces, privilégiant couleurs et parfums. Il s’anime d’un bassin et cours d’eau artificiels qui font le bonheur des oiseaux, insectes et batraciens. L’ensemble se distingue par des espaces successifs originaux qui surprennent le visiteur et lui permettent tout au long du parcours de se reposer et méditer, tout en profitant du paysage lointain où se profile un moulin à vent en état de marche. Parking sur place.

Un jardin romantique entre voyages botaniques et balade poétique.

©Mauricette Boutin