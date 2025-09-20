Déambulation : lieux d’inhumation, lieux d’histoire Place Georges Pompidou Mauriac

Déambulation : lieux d’inhumation, lieux d’histoire Place Georges Pompidou Mauriac samedi 20 septembre 2025.

Déambulation : lieux d’inhumation, lieux d’histoire 20 et 21 septembre Place Georges Pompidou Cantal

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:15:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:15:00 – 2025-09-21T16:00:00

Ce n’est que vers le 6e siècle que l’inhumation devient le seul mode de funérailles légal pratiqué en France. Les défunts étaient inhumés autour des chapelles, couvents, hôpitaux… Les riches pouvaient être enterrés sous le pavement de leur église, mais le petit peuple n’avait droit qu’au cimetière entourant l’église paroissiale… Déplacé au début du 19e, le cimetière de Mauriac promet des découvertes de personnages célèbres, de tombes insolites, d’épitaphes inattendues…

Parcours : place Georges Pompidou, basilique Notre-Dame-des-Miracles, rue Guillaume Duprat, rue du Dr Emile Chavialle, cimetière.

Place Georges Pompidou Place Georges Pompidou 15200 Mauriac Mauriac 15200 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 68 19 87 http://tourisme-paysdemauriac.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 71 68 19 87 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@paysdemauriac.fr »}] Le cimetière de Mauriac était autrefois installé sur l’actuelle Place Georges Pompidou, entre l’église paroissial et l’église abbatiale du Monastère saint-Pierre. Mi-lieu d’inhumation mi-place publique. Ainsi le haut de la place, côté Est, accueillait les sépultures et ce, depuis des temps fort reculés. Les rues adjacentes à la place sont elles aussi remplies d’inhumations. Si l’étendue de cette nécropole, qu’est le cœur de la ville, est aussi important, c’est tout simplement parce que dans chaque édifice religieux étaient des reliques que le peuple venait prier et le souhait de chacun était de se faire enterrer au plus près de celles-ci : l’église paroissiale, l’église abbatiale, la chapelle des jésuites du Collège, les chapelles telles saint-Mary, saint-Luc, saint-Georges, saint Thomas, la chapelle du couvent des dominicaines Notre-Dame, la chapelle de l’ancien hospice…Le cimetière a été déplacé à l’Est de la ville après 1804. Parking gratuit

Ce n’est que vers le 6e siècle que l’inhumation devient le seul mode de funérailles légal pratiqué en France. Les défunts étaient inhumés autour des chapelles, couvents, hôpitaux… Les riches être le …

©OT Pays de Mauriac