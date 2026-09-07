UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Morne-à-l'Eau

Déambulation littéraire dans l’écoquartier Cœur de Grippon avec les auteurs de l’ouvrage Vil an nou bèl!, Place Gerty Archimède de Morne à l’Eau, Morne-à-l’Eau

dimanche 20 septembre 2026 · Place Gerty Archimède de Morne à l'Eau · Morne-à-l'Eau

Déambulation littéraire dans l’écoquartier Cœur de Grippon avec les auteurs de l’ouvrage Vil an nou bèl!, Place Gerty Archimède de Morne à l’Eau, Morne-à-l’Eau

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place Gerty Archimède de Morne à l'Eau
Adresse
Morne-à-l'Eau
Ville
97111 Morne-à-l'Eau
Département
Guadeloupe
Tarif
30 places

Déambulation littéraire dans l’écoquartier Cœur de Grippon avec les auteurs de l’ouvrage Vil an nou bèl! Dimanche 20 septembre, 07h00 Place Gerty Archimède de Morne à l’Eau Guadeloupe

30 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Déambulation littéraire dans l’écoquartier Coeur de Grippon avec les auteurs de l’ouvrage Vil an nou bèl!

Willy Cornélie, Jean-Emmanuel Diebold, Sophie Paviol.

Découverte des venelles, des lakous,des jardins derrière les murs… Regarder autrement les bâtis qui racontent l’histoire du bourg de Morne -à-l’Eau du début du 20e siècle à aujourd’hui…

Place Gerty Archimède de Morne à l’Eau Morne-à-l’Eau Morne-à-l’Eau 97111 Guadeloupe Guadeloupe [{« type »: « phone », « value »: « 0590243539 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0690913677 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@mornealeau.fr »}]
Déambulation littéraire dans l’écoquartier Coeur de Grippon avec les auteurs de l’ouvrage Vil an nou bèl!

©Editions Nèg Mawon

À voir aussi à Morne-à-l'Eau (Guadeloupe)