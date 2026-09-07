Déambulation littéraire dans l’écoquartier Cœur de Grippon avec les auteurs de l’ouvrage Vil an nou bèl!, Place Gerty Archimède de Morne à l’Eau, Morne-à-l’Eau

Informations pratiques

Déambulation littéraire dans l’écoquartier Cœur de Grippon avec les auteurs de l’ouvrage Vil an nou bèl! Dimanche 20 septembre, 07h00 Place Gerty Archimède de Morne à l’Eau Guadeloupe

30 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Déambulation littéraire dans l’écoquartier Coeur de Grippon avec les auteurs de l’ouvrage Vil an nou bèl!

Willy Cornélie, Jean-Emmanuel Diebold, Sophie Paviol.

Découverte des venelles, des lakous,des jardins derrière les murs… Regarder autrement les bâtis qui racontent l’histoire du bourg de Morne -à-l’Eau du début du 20e siècle à aujourd’hui…

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Déambulation littéraire dans l’écoquartier Coeur de Grippon avec les auteurs de l’ouvrage Vil an nou bèl!

©Editions Nèg Mawon