Déambulation littéraire dans l’écoquartier Cœur de Grippon avec les auteurs de l’ouvrage Vil an nou bèl!, Place Gerty Archimède de Morne à l’Eau, Morne-à-l’Eau
dimanche 20 septembre 2026 · Place Gerty Archimède de Morne à l'Eau · Morne-à-l'Eau
Informations pratiques
Déambulation littéraire dans l’écoquartier Cœur de Grippon avec les auteurs de l’ouvrage Vil an nou bèl! Dimanche 20 septembre, 07h00 Place Gerty Archimède de Morne à l’Eau Guadeloupe
30 places
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Déambulation littéraire dans l’écoquartier Coeur de Grippon avec les auteurs de l’ouvrage Vil an nou bèl!
Willy Cornélie, Jean-Emmanuel Diebold, Sophie Paviol.
Découverte des venelles, des lakous,des jardins derrière les murs… Regarder autrement les bâtis qui racontent l’histoire du bourg de Morne -à-l’Eau du début du 20e siècle à aujourd’hui…
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Déambulation littéraire dans l’écoquartier Coeur de Grippon avec les auteurs de l’ouvrage Vil an nou bèl!
©Editions Nèg Mawon
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