DÉAMBULATION LITTÉRAIRE NUITS DE LA LECTURE 2026 Perpignan
DÉAMBULATION LITTÉRAIRE NUITS DE LA LECTURE 2026 Perpignan vendredi 23 janvier 2026.
DÉAMBULATION LITTÉRAIRE NUITS DE LA LECTURE 2026
8 Rue de la Main de Fer Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 17:15:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Laissez vous envoûter par l’éclat mystérieux de Perpignan à la tombée du soir.
.
8 Rue de la Main de Fer Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30
English :
Let yourself be enchanted by the mysterious glow of Perpignan at dusk.
L’événement DÉAMBULATION LITTÉRAIRE NUITS DE LA LECTURE 2026 Perpignan a été mis à jour le 2025-12-12 par PERPIGNAN TOURISME