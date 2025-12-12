DÉAMBULATION LITTÉRAIRE NUITS DE LA LECTURE 2026 Perpignan

DÉAMBULATION LITTÉRAIRE NUITS DE LA LECTURE 2026 Perpignan vendredi 23 janvier 2026.

Début : 2026-01-23 17:15:00
2026-01-23

Laissez vous envoûter par l’éclat mystérieux de Perpignan à la tombée du soir.
8 Rue de la Main de Fer Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 

Let yourself be enchanted by the mysterious glow of Perpignan at dusk.

