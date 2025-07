Déambulation lumière boréale Soultz-sous-Forêts

Déambulation lumière boréale Soultz-sous-Forêts samedi 29 novembre 2025.

Déambulation lumière boréale

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-11-29 16:00:00

2025-11-29

[NOEL EN OUTRE FORET] Laissez-vous émerveiller par une déambulation féerique où créatures lumineuses et lueurs polaires envoûtent les rues de Soultz-sous-Forêts. Une parenthèse magique entre rêve nordique et esprit de Noël.

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 40 42 mairie@soultzsousforets.com

English :

[NOEL EN OUTRE FORET] Let yourself be enchanted by a magical stroll through the streets of Soultz-sous-Forêts, where luminous creatures and polar lights enchant you. A magical interlude between Nordic dreams and Christmas spirit.

German :

[NOEL EN OUTRE FORET] Lassen Sie sich von einem märchenhaften Spaziergang verzaubern, bei dem leuchtende Kreaturen und Polarlichter die Straßen von Soultz-sous-Forêts verzaubern. Eine magische Klammer zwischen nordischem Traum und Weihnachtsstimmung.

Italiano :

[Lasciatevi incantare da una magica passeggiata per le strade di Soultz-sous-Forêts, dove creature luminose e luci polari vi incanteranno. Un magico interludio tra sogni nordici e spirito natalizio.

Espanol :

[NOEL EN OUTRE FORET] Déjese hechizar por un paseo mágico por las calles de Soultz-sous-Forêts, donde le encantarán las criaturas luminosas y las luces polares. Un interludio mágico entre los sueños nórdicos y el espíritu navideño.

