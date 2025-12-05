Déambulation lumineuse de costumés vénitiens Dives-sur-Mer

Déambulation lumineuse de costumés vénitiens

Départ du Parc André Lenormand Dives-sur-Mer Calvados

Début : 2025-12-05 17:45:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Les associations Masques et Loups et Agir et guérir avec Dives proposent cette déambulation pour l’inauguration des illuminations de Noël de la ville.

Départ du Parc André Lenormand Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 91 24 66

As a foretaste of the next Venetian Fair, come to attend a parade organized by the Association of the Historical Village William the Conqueror!

Die Vereine Masques et Loups und Agir et guérir avec Dives bieten diese Wanderung zur Einweihung der Weihnachtsbeleuchtung der Stadt an.

Le associazioni Masques et Loups e Agir et guérir avec Dives organizzano questa passeggiata in occasione dell’inaugurazione delle luci natalizie della città.

Las asociaciones Masques et Loups y Agir et guérir avec Dives organizan este paseo con motivo de la inauguración del alumbrado navideño de la ciudad.

