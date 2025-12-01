Déambulation lumineuse, Piriac-sur-Mer
Déambulation lumineuse, Piriac-sur-Mer dimanche 28 décembre 2025.
Déambulation lumineuse
Départ Place Paul Vince (marché) Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-28 17:30:00
fin : 2025-12-28 17:30:00
Date(s) :
2025-12-28
✨ Participez à ce moment simple et convivial autour d’une déambulation lumineuse d’échassiers, qui vous conduira de la place Paul Vince jusqu’à la place de l’église.
À l’arrivée, un temps de partages vous attend avec une dégustation de vin et de chocolat chauds, pour prolonger l’esprit des fêtes ✨ .
Départ Place Paul Vince (marché) Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 50 19 mairie@piriac-sur-mer.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Déambulation lumineuse Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-24 par ADT44