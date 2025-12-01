Déambulation lumineuse, Piriac-sur-Mer

Déambulation lumineuse

Départ Place Paul Vince (marché) Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2025-12-28 17:30:00

fin : 2025-12-28 17:30:00

2025-12-28

✨ Participez à ce moment simple et convivial autour d’une déambulation lumineuse d’échassiers, qui vous conduira de la place Paul Vince jusqu’à la place de l’église.

À l’arrivée, un temps de partages vous attend avec une dégustation de vin et de chocolat chauds, pour prolonger l’esprit des fêtes ✨ .

Départ Place Paul Vince (marché) Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 50 19 mairie@piriac-sur-mer.fr

