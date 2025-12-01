Déambulation Lutins Malins Dinard
Déambulation Lutins Malins Dinard dimanche 21 décembre 2025.
Déambulation Lutins Malins
Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif :
Début : 2025-12-21 11:30:00
fin : 2025-12-21
2025-12-21
Vous pourrez les apercevoir déambuler dans la ville le dimanche 21 décembre.
11 h 30 > Saint-Alexandre
15 h > Centre-ville
17 h > Saint-Énogat .
Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 00 00
