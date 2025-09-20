Déambulation médiévale MJC Saint-Chamond Saint-Chamond

Déambulation médiévale MJC Saint-Chamond Saint-Chamond samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Oyez, oyez ! Bonnes gens ! Vaillants voyageurs et nobles de cette cité ! Nous vous invitons à suivre le rythme des tambours et des flûtes qui guideront vos pas avec leurs sonorités envoûtantes. Des rues de Saint-Chamond jusqu’aux pierres anciennes du vieux château, rendons-nous ensemble là où le temps semble s’être figé.

• Déambulation animée, danse, musique et poésie

MJC Saint-Chamond 2A avenue de la libération 42400 Saint-Chamond Saint-Chamond 42400 Izieux Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 31 71 15 https://mjcstchamond.fr/

Julien Drogoul