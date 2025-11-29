Déambulation musicale avant le lancement des illuminations Place Sainte-Anne Rennes Samedi 29 novembre, 17h00 Ille-et-Vilaine

Suivez la déambulation musicale au départ de la Place Sainte-Anne, qui se terminera place du Parlement pour le lancement des illuminations.

.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-29T17:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-29T18:00:00.000+01:00

Place Sainte-Anne Place Sainte-Anne, Rennes, France Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine