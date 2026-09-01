Informations pratiques

Bonnemazon

Déambulation musicale dans l’exposition

à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Samedi : 17h

Dimanche : 11h et 14h

Voyage à deux voix dans l’exposition Le Chant de l’eau, autour des improvisations au hang (instrument à percussion) de Xabi Pagola et d’une médiatrice culturelle de l’abbaye.

Durée : 1h15 – Adultes – Réservation obligatoire – Entrée gratuite

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à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50

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English :

Saturday: 5:00 p.m.

Sunday: 11:00 a.m. and 2:00 p.m.

A two-voice journey through the exhibition *Le Chant de l’eau*, featuring improvisations on the hang (a percussion instrument) by Xabi Pagola and a cultural mediator from the abbey.

Duration: 1 hour 15 minutes ? Adults ? Reservations required – Free admission

L’événement Déambulation musicale dans l’exposition Bonnemazon a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65