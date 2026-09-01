Déambulation musicale dans l’exposition à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu Bonnemazon
samedi 19 septembre 2026 · à l'Abbaye Cistercienne de l'Escaladieu · Bonnemazon
Informations pratiques
Bonnemazon
Déambulation musicale dans l’exposition
à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Samedi : 17h
Dimanche : 11h et 14h
Voyage à deux voix dans l’exposition Le Chant de l’eau, autour des improvisations au hang (instrument à percussion) de Xabi Pagola et d’une médiatrice culturelle de l’abbaye.
Durée : 1h15 – Adultes – Réservation obligatoire – Entrée gratuite
.
à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Saturday: 5:00 p.m.
Sunday: 11:00 a.m. and 2:00 p.m.
A two-voice journey through the exhibition *Le Chant de l’eau*, featuring improvisations on the hang (a percussion instrument) by Xabi Pagola and a cultural mediator from the abbey.
Duration: 1 hour 15 minutes ? Adults ? Reservations required – Free admission
L’événement Déambulation musicale dans l’exposition Bonnemazon a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
À voir aussi à Bonnemazon (Hautes-Pyrénées)
- Spectacle jeune public La Nuit d’Elif à l’Abbaye de l’Escaladieu Bonnemazon 16 septembre 2026
- Atelier – « Peindre la rivière » à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu Bonnemazon 19 septembre 2026
- « De l’eau et des œuvres » à l’Abbaye Cistercienne de l’Escaladieu Bonnemazon 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’exposition « Le chant de l’eau », Abbaye cistercienne de l’Escaladieu, Bonnemazon 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’abbaye de l’Escaladieu, Abbaye cistercienne de l’Escaladieu, Bonnemazon 19 septembre 2026