Déambulation musicale dans l’exposition Hubert Robert & Fragonard. Le sentiment de la nature

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence Drôme

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif réduit

Billet d’entrée plus 4€ de visite

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 16:00:00

fin : 2026-05-31 17:30:00

Date(s) :

2026-04-12 2026-05-31

Déambulation musicale dans l’exposition temporaire

Une autre façon de découvrir l’exposition temporaire, accompagné uniquement par les improvisations musicales du violoniste Romain de Mesmay. Dès 12 ans

Musée de Valence 4 Place des Ormeaux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 80 service-reservation-musee@mairie-valence.fr

Musical stroll through the temporary exhibition

Another way to discover the temporary exhibition, accompanied only by the musical improvisations of violinist Romain de Mesmay. Ages 12 and up

