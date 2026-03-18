Déambulation musicale de Pâques avec DJ Centre ville Andernos-les-Bains

Déambulation musicale de Pâques avec DJ

Centre ville Avenue du Général de Gaulle Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

À l’occasion des fêtes de Pâques, l’Association des Commerçants Andernos Cœur de Ville propose une déambulation musicale festive au cœur du centre-ville. Animée par DJ Adrien, cette animation itinérante apportera une ambiance conviviale et dynamique dans les rues commerçantes.

Au fil de la déambulation, petits et grands pourront profiter de la musique et d’un moment de partage, avec distribution de chocolats pour célébrer Pâques dans la bonne humeur.

Une belle occasion de venir flâner en ville, profiter des commerces et partager un instant festif en famille. .

Centre ville Avenue du Général de Gaulle Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 82 02 95

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English : Déambulation musicale de Pâques avec DJ

L’événement Déambulation musicale de Pâques avec DJ Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Andernos-les-Bains