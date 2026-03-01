Déambulation musicale et contée Naissance dans la nuit Musée des Nourrices et des enfants de l’Assistance publique Ouroux-en-Morvan
Déambulation musicale et contée Naissance dans la nuit Musée des Nourrices et des enfants de l’Assistance publique Ouroux-en-Morvan samedi 28 mars 2026.
Déambulation musicale et contée Naissance dans la nuit
Musée des Nourrices et des enfants de l’Assistance publique Le Bourg Ouroux-en-Morvan Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 15:00:00
fin : 2026-03-28 16:30:00
Date(s) :
2026-03-28
Naissance dans la nuit, chants de rois et de bergers.
Chœur de femmes de Saulieu Direction Delphine MALIK Musiques anciennes Audrey ROLAND.
Gratuit durée 1h .
Musée des Nourrices et des enfants de l’Assistance publique Le Bourg Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté accueil@museedesnourrices.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Déambulation musicale et contée Naissance dans la nuit
L’événement Déambulation musicale et contée Naissance dans la nuit Ouroux-en-Morvan a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs