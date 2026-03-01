Déambulation musicale et contée Naissance dans la nuit Musée des Nourrices et des enfants de l’Assistance publique Ouroux-en-Morvan

Déambulation musicale et contée Naissance dans la nuit

Musée des Nourrices et des enfants de l’Assistance publique Le Bourg Ouroux-en-Morvan Nièvre

Tarif : Gratuit

Gratuit

28 mars 2026, 15:00-16:30

fin : 2026-03-28 16:30:00

2026-03-28

Naissance dans la nuit, chants de rois et de bergers.

Chœur de femmes de Saulieu Direction Delphine MALIK Musiques anciennes Audrey ROLAND.

Gratuit durée 1h .

Musée des Nourrices et des enfants de l’Assistance publique Le Bourg Ouroux-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté accueil@museedesnourrices.fr

English : Déambulation musicale et contée Naissance dans la nuit

