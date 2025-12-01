Déambulation musicale Les PolySoNantes La Rotonde Pléneuf-Val-André
La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-21 15:00:00
fin : 2025-12-21 17:30:00
2025-12-21
Déambulation musicale par la compagnie Les PolySoNantes aux rythmes des chansons de Noël.
Passage par la Digue, le parc de l’Amirauté et l’Esplanade des Régates.
Durée 3×30 minutes. .
L’événement Déambulation musicale Les PolySoNantes Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2025-11-12 par Pléneuf-Val-André Tourisme