Déambulation musicale par l’Harmonie Saint-Chaffre Le Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Laissez-vous emporter par l’Harmonie Saint-Chaffre, en déambulation sur les places du Puy-en-Velay le 13 décembre dès 14h !
Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 07 40
English :
Let yourself be carried away by the Harmonie Saint-Chaffre, strolling through the squares of Le Puy-en-Velay on December 13th from 2pm!
