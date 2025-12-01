Déambulation musicale par l’Harmonie Saint-Chaffre

Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Laissez-vous emporter par l’Harmonie Saint-Chaffre, en déambulation sur les places du Puy-en-Velay le 13 décembre dès 14h !

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 07 40

English :

Let yourself be carried away by the Harmonie Saint-Chaffre, strolling through the squares of Le Puy-en-Velay on December 13th from 2pm!

