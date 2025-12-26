Déambulation musicale Place d’Arçon Pontarlier
Déambulation musicale Place d’Arçon Pontarlier samedi 14 mars 2026.
Déambulation musicale
Place d’Arçon Musée Municipal Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 18:00:00
fin : 2026-03-14 19:15:00
Date(s) :
2026-03-14
Organisé par le Musée municipal de Pontarlier.
Le Musée s’anime au son des violoncelles ! A l’occasion d’une rencontre régionale, vivez une expérience unique laissez-vous surprendre par une immersion musicale au cœur des collections et échangez avec les musiciens des conservatoire de Montbéliard et Pontarlier. Un rendez-vous à ne pas manquer ! Pour tous. .
Place d’Arçon Musée Municipal Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 musee@ville-pontarlier.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Déambulation musicale
L’événement Déambulation musicale Pontarlier a été mis à jour le 2025-12-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS