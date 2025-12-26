Déambulation musicale Place d’Arçon Pontarlier

Déambulation musicale

Place d’Arçon Musée Municipal Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 18:00:00

fin : 2026-03-14 19:15:00

Date(s) :

2026-03-14

Organisé par le Musée municipal de Pontarlier.

Le Musée s’anime au son des violoncelles ! A l’occasion d’une rencontre régionale, vivez une expérience unique laissez-vous surprendre par une immersion musicale au cœur des collections et échangez avec les musiciens des conservatoire de Montbéliard et Pontarlier. Un rendez-vous à ne pas manquer ! Pour tous. .

Place d’Arçon Musée Municipal Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 82 16 musee@ville-pontarlier.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Déambulation musicale

L’événement Déambulation musicale Pontarlier a été mis à jour le 2025-12-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS