Déambulation musicale sur le sentier du Baco – micro conférences sur le parcours comparatif photographique !, Place du Fournil, Menotey

Informations pratiques

Déambulation musicale sur le sentier du Baco – micro conférences sur le parcours comparatif photographique ! Samedi 19 septembre, 17h00 Place du Fournil Jura

Limité à 70 personnes environ

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

À chaque arrêt , vous pourrez avoir des commentaires sur l’évolution des sites depuis la fin du XIXème. Ces propos seront illustrés à l’aide de photographies datant de cette époque et une longue pause musicale.

Déambulation accompagnée par le groupe « Back to Monique »

Place du Fournil Place du Fournil, 39290 Menotey Menotey 39290 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)6 23 83 30 76 Ce village est fortement parqué par son ancienne activité viticole, chargé d’histoire dès le XI siècle. Parking – TP du Grand Dole.

Déambulation musicale sur le sentier du Baco avec arrêts sur les sites.

©PM GUINCHARD