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Déambulation musicale sur le sentier du Baco – micro conférences sur le parcours comparatif photographique !, Place du Fournil, Menotey

samedi 19 septembre 2026 · Place du Fournil · Menotey

Déambulation musicale sur le sentier du Baco – micro conférences sur le parcours comparatif photographique !, Place du Fournil, Menotey

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place du Fournil
Adresse
Place du Fournil, 39290 Menotey
Ville
39290 Menotey
Département
Jura
Tarif
Limité à 70 personnes environ

Déambulation musicale sur le sentier du Baco – micro conférences sur le parcours comparatif photographique ! Samedi 19 septembre, 17h00 Place du Fournil Jura

Limité à 70 personnes environ

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

À chaque arrêt , vous pourrez avoir des commentaires sur l’évolution des sites depuis la fin du XIXème. Ces propos seront illustrés à l’aide de photographies datant de cette époque et une longue pause musicale.
Déambulation accompagnée par le groupe « Back to Monique »

Place du Fournil Place du Fournil, 39290 Menotey Menotey 39290 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)6 23 83 30 76 Ce village est fortement parqué par son ancienne activité viticole, chargé d’histoire dès le XI siècle. Parking – TP du Grand Dole.
Déambulation musicale sur le sentier du Baco avec arrêts sur les sites.

©PM GUINCHARD

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