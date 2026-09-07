Déambulation musicale sur le sentier du Baco – micro conférences sur le parcours comparatif photographique !, Place du Fournil, Menotey
samedi 19 septembre 2026 · Place du Fournil · Menotey
Informations pratiques
Déambulation musicale sur le sentier du Baco – micro conférences sur le parcours comparatif photographique ! Samedi 19 septembre, 17h00 Place du Fournil Jura
Limité à 70 personnes environ
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00
À chaque arrêt , vous pourrez avoir des commentaires sur l’évolution des sites depuis la fin du XIXème. Ces propos seront illustrés à l’aide de photographies datant de cette époque et une longue pause musicale.
Déambulation accompagnée par le groupe « Back to Monique »
Place du Fournil Place du Fournil, 39290 Menotey Menotey 39290 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 (0)6 23 83 30 76 Ce village est fortement parqué par son ancienne activité viticole, chargé d’histoire dès le XI siècle. Parking – TP du Grand Dole.
Déambulation musicale sur le sentier du Baco avec arrêts sur les sites.
©PM GUINCHARD