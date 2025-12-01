Déambulation musicale Triporteur Soultz-sous-Forêts

Déambulation musicale Triporteur Soultz-sous-Forêts samedi 20 décembre 2025.

Déambulation musicale Triporteur

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-12-20

2025-12-20

[NOEL EN OUTRE FORET] Afin de vous émerveiller et vous faire retomber en enfance, dans le cadre du marché de Noël, déambulation en tripoteur.

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 47 25 accueil@la-saline.fr

English :

[NOEL EN OUTRE FORET] To fill you with wonder and make you fall back into childhood, as part of the Christmas market, a wandering tripoteur.

German :

[NOEL EN OUTRE FORET] Um Sie in Staunen zu versetzen und Sie in Ihre Kindheit zurückversetzen zu lassen, gibt es im Rahmen des Weihnachtsmarktes eine Wanderung mit einem Tripod.

Italiano :

[Nell’ambito del mercatino di Natale, vi porteremo in un magico viaggio di ritorno all’infanzia con il nostro « tripper ».

Espanol :

[NAVIDAD EN LA FUERTA EXTERIOR] En el marco del mercado navideño, te llevaremos a un viaje mágico a la infancia con nuestro « tripper ».

L’événement Déambulation musicale Triporteur Soultz-sous-Forêts a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de tourisme de l’Alsace Verte