Déambulation musicale Vieux-Boucau-les-Bains
Déambulation musicale Vieux-Boucau-les-Bains samedi 18 avril 2026.
Déambulation musicale
Dans le village Vieux-Boucau-les-Bains Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Démonstration de Capoeira dans le village
.
Dans le village Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14 mediatheque@vieuxboucau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Déambulation musicale
With Ghislaine Berges-Gillet
L’événement Déambulation musicale Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-19 par OTI LAS