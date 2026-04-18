Déambulation musicale

Dans le village Vieux-Boucau-les-Bains Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Démonstration de Capoeira dans le village

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Dans le village Vieux-Boucau-les-Bains 40480 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 48 62 14 mediatheque@vieuxboucau.fr

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English : Déambulation musicale

With Ghislaine Berges-Gillet

L’événement Déambulation musicale Vieux-Boucau-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-19 par OTI LAS