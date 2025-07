Déambulation nocturne à la découverte de créatures Le bourg Campagne

20h30. À la tombée de la nuit, Aurore, la gardienne, guide le public dans une déambulation onirique à la rencontre de créatures mi-humaines mi-animales. Gratuit

Déambulation proposée par par la Cie Alix ô pays des merveilles.

À la tombée du jour, Aurore, une femme que vous pouvez appeler la gardienne va à la rencontre du public. Elle vous emmène à la découverte d’un monde parallèle le temps d’un cheminement nocturne. Des rencontres mystérieuses de créatures mi-humaines et mi-animales qui évoluent dans la nature vont se réaliser. Ces êtres étranges semblent venir d’un autre monde. Dans une ambiance onirique et fantastique, situées entre le rêve et la réalité, les créatures vivent. Certaines, se rafraîchissent à la rivière, d’autres mangent, émergent de l’eau, s’étirent ou volent dans les airs. Une interaction et une communication démarrent. .

Le bourg Domaine départemental de Campagne Campagne 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 87 90 domaine-campagne@dordogne.fr

English : Déambulation nocturne à la découverte de créatures

20h30. As night falls, Aurore, the guardian, guides the public on a dreamlike wander to meet half-human, half-animal creatures. Free

German : Déambulation nocturne à la découverte de créatures

20h30. Bei Einbruch der Dunkelheit führt Aurore, die Wächterin, das Publikum auf einem traumhaften Spaziergang zu Kreaturen, die halb Mensch, halb Tier sind. Kostenlos

Italiano :

20h30. Al calar della notte, Aurore, la guardiana, guida il pubblico in un viaggio onirico per incontrare creature metà umane e metà animali. Gratuito

Espanol : Déambulation nocturne à la découverte de créatures

20h30. Al caer la noche, Aurore, la guardiana, guía al público en un paseo onírico para conocer a criaturas mitad humanas, mitad animales. Gratis

