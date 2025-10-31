Déambulation nocturne contée historique « Au Bûcher » Molsheim

19 Place de l'Hôtel de Ville Molsheim Bas-Rhin

Samedi 2025-10-31 18:30:00

2025-11-01 19:45:00

2025-10-31 2025-11-01

Envie d’une expérience hors du temps ? Que diriez-vous d’embarquer pour une déambulation nocturne au cœur des légendes alsaciennes ? Dans le calme de la nuit, la cité de Molsheim se réveille soudainement de son long sommeil pour raconter une histoire sombre et bouleversante les anciens procès de sorcellerie.

Le 14 juin 1630 est une date gravée dans la mémoire collective de Molsheim. Le jeune Peter, âgé de seulement 11 ans, est présenté devant le redoutable tribunal de la ville, accusé d’un crime mystique la sorcellerie. Dans une époque où le surnaturel est craint et mal compris, le verdict tombe, impitoyable le garçon doit être mis à mort.

Apollonia, vêtue d’une robe de laine et coiffée d’une toque blanche, vous guidera dans ce voyage sombre. Épouse de l’un des juges, elle est le témoin privilégié de cette fièvre qui s’est abattue sur la ville. Au fil des rues pavées, elle dépeint, avec précision, le processus cruel du jugement. De l’accusation infondée à la mise à mort, en passant par des tortures inimaginables, elle dévoile les secrets de cette époque où la peur régissait la justice.

Réservée aux adultes et adolescents, cette déambulation contée de la Contesse Luciole vous plongera au cœur de la mentalité molshémienne du 17e siècle. Une époque sombre où 76 âmes, dont 34 enfants, ont été sacrifiées sur l’autel de la superstition entre 1589 et 1697. Avec une narration immersive, la Contesse cherchera à élucider ce chapitre tragique de l’histoire, tentant de comprendre comment une telle hystérie collective a pu se propager.

Alors, prêt pour une aventure frissonnante ? Laissez-vous guider par la lueur d’une lanterne et osez plonger dans les tréfonds de Molsheim ! La Contesse Luciole vous attend pour une déambulation nocturne qui restera gravée dans votre mémoire.

A PARTIR DE 14 ANS

Limité à 35 personnes. Billet en vente en ligne.

Visite uniquement en français .

19 Place de l’Hôtel de Ville Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 61 infos@ot-molsheim-mutzig.com

English :

June 14, 1630 is a date engraved in Molsheim’s collective memory. Young Peter, aged just 11, was brought before the town’s dreaded court, accused of a mystical crime: witchcraft. At a time when the supernatural was feared and misunderstood, the verdict was merciless: the boy was to be put to death.

German :

Der 14. Juni 1630 ist ein Datum, das sich in das kollektive Gedächtnis von Molsheim eingebrannt hat. Der junge Peter, gerade einmal 11 Jahre alt, wird vor das gefürchtete Stadtgericht gestellt und eines mystischen Verbrechens angeklagt: Hexerei. In einer Zeit, in der das Übernatürliche gefürchtet und missverstanden wird, ist das Urteil gnadenlos: Der Junge soll zu Tode gebracht werden.

Italiano :

Il 14 giugno 1630 è una data impressa nella memoria collettiva di Molsheim. Il giovane Peter, a soli 11 anni, fu portato davanti al temibile tribunale della città, accusato di un crimine mistico: la stregoneria. In un’epoca in cui il soprannaturale era temuto e incompreso, il verdetto fu impietoso: il ragazzo doveva essere messo a morte.

Espanol :

El 14 de junio de 1630 es una fecha grabada en la memoria colectiva de Molsheim. El joven Peter, de apenas 11 años, fue llevado ante el temible tribunal de la ciudad, acusado de un crimen místico: brujería. En una época en la que lo sobrenatural era temido e incomprendido, el veredicto fue despiadado: el niño sería condenado a muerte.

