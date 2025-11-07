Déambulation Ours polaire XXL – Le Voyage en Hiver Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-20 10:30 – 12:30

Gratuit : oui Tout public, Jeune Public, En famille

Déambulation Venez vivre un moment féérique et inoubliable avec un ours polaire de 3 mètres qui émerveillera petits et grands ! Vous pourrez le rencontrer dans les quartiers Decré et Bouffay, samedi 20 décembre 2025 de 10h30 à 12h30 Découvrez le programme complet du Voyage en Hiver

Centre-ville Nantes 44000