Déambulation Ours polaire XXL – Le Voyage en Hiver Nantes
Déambulation Ours polaire XXL – Le Voyage en Hiver Nantes samedi 20 décembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-12-20 10:30 – 12:30
Gratuit : oui Tout public, Jeune Public, En famille
Déambulation Venez vivre un moment féérique et inoubliable avec un ours polaire de 3 mètres qui émerveillera petits et grands ! Vous pourrez le rencontrer dans les quartiers Decré et Bouffay, samedi 20 décembre 2025 de 10h30 à 12h30 Découvrez le programme complet du Voyage en Hiver
Centre-ville Nantes 44000