Déambulation patrimoniale Rue du Prieuré Saint-Germain-des-Fossés

Rue du Prieuré Prieuré Saint-Germain-des-Fossés Allier

–

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-28 14:30:00

fin : 2025-09-28

Date(s) :

2025-09-28

Déambulation littéraire, historique et patrimoniale du bourg à la rivière, dans le cadre de Terr’HistoireS 2025, littérature au fil de l’eau, de l’Histoire et du patrimoine , au fil de l’Allier.

Rue du Prieuré Prieuré Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 75 75 09 28 samanthadorlac@yahoo.fr

English :

Literary, historical and heritage walk from town to river, as part of « Terr’HistoireS 2025, littérature au fil de l’eau, de l’Histoire et du patrimoine », along the Allier.

German :

Literarische, historische und patrimoniale Wanderung von der Ortschaft zum Fluss, im Rahmen von « Terr’HistoireS 2025, littérature au fil de l’eau, de l’Histoire et du patrimoine », entlang des Flusses Allier.

Italiano :

Una passeggiata letteraria, storica e patrimoniale dalla città al fiume, nell’ambito di « Terr’HistoireS 2025, littérature au fil de l’eau, de l’Histoire et du patrimoine », lungo l’Allier.

Espanol :

Paseo literario, histórico y patrimonial de la ciudad al río, en el marco de « Terr’HistoireS 2025, littérature au fil de l’eau, de l’Histoire et du patrimoine », a lo largo del Allier.

