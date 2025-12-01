DÉAMBULATION PÈRE NOËL ET MASCOTTES Saint-Gaudens
DÉAMBULATION PÈRE NOËL ET MASCOTTES
CENTRE VILLE Saint-Gaudens Haute-Garonne
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-24 16:00:00
2025-12-13 2025-12-17 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-24
Le Père Noël et différentes mascottes déambuleront dans les rues de Saint-Gaudens pour la période de Noël, de quoi réaliser le rêve de petits et grands enfants !
Retrouvez le Père Noël, Stella et Chase de la Pat’ Patrouille, la Reine des Neiges, Spiderman, Stitch, Mickey et Minnie. .
31800 Haute-Garonne Occitanie
English :
Santa Claus and various mascots will be roaming the streets of Saint-Gaudens this Christmas, making the dreams of children young and old come true!
L’événement DÉAMBULATION PÈRE NOËL ET MASCOTTES Saint-Gaudens a été mis à jour le 2025-12-01 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE