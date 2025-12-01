DÉAMBULATION PÈRE NOËL ET MASCOTTES Saint-Gaudens

DÉAMBULATION PÈRE NOËL ET MASCOTTES

CENTRE VILLE Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-24 16:00:00

2025-12-13 2025-12-17 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-24

Le Père Noël et différentes mascottes déambuleront dans les rues de Saint-Gaudens pour la période de Noël, de quoi réaliser le rêve de petits et grands enfants !

Retrouvez le Père Noël, Stella et Chase de la Pat’ Patrouille, la Reine des Neiges, Spiderman, Stitch, Mickey et Minnie. .

CENTRE VILLE Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 78 00

Santa Claus and various mascots will be roaming the streets of Saint-Gaudens this Christmas, making the dreams of children young and old come true!

