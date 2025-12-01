Déambulation Père Noël et Rouxy

Centre du village Lamoura Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 13:00:00

fin : 2025-12-24 14:00:00

Date(s) :

2025-12-24

Rouxy accueille le Père Noël et lui montre toute la Station des Rousses ! Venez les rencontrer, ils ont quelques surprises pour vous ! .

Centre du village Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté

English : Déambulation Père Noël et Rouxy

German : Déambulation Père Noël et Rouxy

Italiano :

Espanol :

L’événement Déambulation Père Noël et Rouxy Lamoura a été mis à jour le 2025-10-27 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses