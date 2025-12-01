Déambulation Père Noël et sa lutine.

8 Avenue de Peterborough Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 14:00:00

fin : 2025-12-24 18:00:00

Date(s) :

2025-12-22

Le Père Noël et sa Lutine vous donnent rendez-vous au Centre Avaricum de Bourges pour une déambulation pleine de magie et de bonne humeur. Venez à leur rencontre, partagez un moment féérique et plongez dans l’esprit de Noël en famille.

La magie de Noël s’invite au Centre Avaricum de Bourges !

Venez à la rencontre du Père Noël, accompagné de sa malicieuse Lutine, lors d’une déambulation féérique au cœur du centre commercial.

Au fil de leur promenade, petits et grands pourront partager un moment de rêve, échanger quelques mots avec le Père Noël, repartir avec des sourires, des étoiles plein les yeux et, pourquoi pas, immortaliser l’instant avec une photo souvenir.

Une animation conviviale et enchantée, idéale pour plonger dans l’esprit des fêtes et vivre un moment chaleureux en famille ou entre amis. .

18000 Cher Centre-Val de Loire

English :

Santa Claus and his elf will be at the Centre Avaricum in Bourges for a wander full of magic and good cheer. Come and meet them, share a magical moment and immerse yourself in the Christmas spirit with your family.

L’événement Déambulation Père Noël et sa lutine. Bourges a été mis à jour le 2025-12-18 par OT BOURGES