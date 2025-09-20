Déambulation poétique à la découverte de l’art urbain du quartier Saint-Michel Quartier Saint-Michel Bordeaux

Gratuit.

Déambulation poétique avec Florence Vanoli street artiste, poétesse et performeuse à la découverte de l’Art urbain et de l’architecture du quartier Saint-Michel.

Attendez-vous à découvrir la poésie et l’art là où on l’attend le moins ! Avec Élise Monniaux, comédienne.

Rencontre exceptionnelle avec des street artistes bordelais.

Samedi 20 septembre 2025, 17h à 18h.

Rendez-vous – Départ à 17h devant l’affiche d’art poésie de Florence Vanoli, Place Meynard – alias Place Saint-Michel, en face du café de la Fraternité.

Pour en savoir plus sur l’univers artistique de Florence Vanoli, son site : https://www.florencevanoli.com/

ou son Instagram : https://www.instagram.com/florencevanoli/

© Florence Vanoli