Déambulation Poétique avec Nicolas MINAIR, HYPNERTOMACHIA laureatus, Wargnies-le-Grand

Déambulation Poétique avec Nicolas MINAIR Dimanche 7 juin, 15h30 HYPNERTOMACHIA laureatus Nord

4€ entrée du jardin (gratuit -12ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:30:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Venez passer un moment en poésie avec Nicolas MINAIR en déambulation au jardin

@baladespoetiquesnicolasminair

HYPNERTOMACHIA laureatus 14 bis rue du Chronique 59144 Wargnies le grand Wargnies-le-Grand 59144 Nord Hauts-de-France 0327211330 https://www.jardinspassions.fr/jardin/hypnerotomachia-laureatus/ https://share.google/A5Bx8K7FUEZi1Ppmz;https://www.tourisme-avesnois.com/preparer-son-sejour/se-cultiver-apprendre/6058898_le-songe-de-laurence-hypnerotomachia-laureatus/;https://www.tourisme-en-hautsdefrance.com/offres/hypnerotomachia-laureatus-wargnies-le-grand-fr-4172261/;https://lrabin74.wixsite.com/laurencerabingrenier;https://www.lavoixdunord.fr/1470570/article/2024-06-08/wargnies-le-grand-le-jardin-de-laurence-rabin-grenier-une-ode-au-songe-et-la-vie;https://www.facebook.com/Hypnerotomachialaureatus/;https://www.instagram.com/hypnerotomachia_laureatus/ [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « 239 Followers, 380 Following, 593 Posts – See Instagram photos and videos from Nicolas MINAIR (@Baladespoetiquesnicolasminair) », « html »: «

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Venez passer un moment en poésie avec Nicolas MINAIR en déambulation au jardin

© Laurence Rabin