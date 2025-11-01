Déambulation pour Halloween Salle des fêtes Le Châtenet-en-Dognon
Salle des fêtes Le Bourg Le Châtenet-en-Dognon Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – -2 EUR
Gratuit
Citrouilles, bonbons et frissons au programme.
Halloween approche, sortez vos plus beaux costumes et préparez-vous à venir déambuler dans le bourg afin de partager un moment ensemble et se retrouver autour d’un gouté partagé. .
Salle des fêtes Le Bourg Le Châtenet-en-Dognon 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 42 83 05 cfccd87@gmail.com
