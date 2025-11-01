Déambulation pour Halloween Salle des fêtes Le Châtenet-en-Dognon

Déambulation pour Halloween

Salle des fêtes Le Bourg Le Châtenet-en-Dognon Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – -2 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-11-01

Citrouilles, bonbons et frissons au programme.

Halloween approche, sortez vos plus beaux costumes et préparez-vous à venir déambuler dans le bourg afin de partager un moment ensemble et se retrouver autour d’un gouté partagé. .

Salle des fêtes Le Bourg Le Châtenet-en-Dognon 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 42 83 05 cfccd87@gmail.com

English : Déambulation pour Halloween

German : Déambulation pour Halloween

Italiano :

Espanol : Déambulation pour Halloween

L’événement Déambulation pour Halloween Le Châtenet-en-Dognon a été mis à jour le 2025-10-28 par OT de Noblat