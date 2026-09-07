Déambulation Racines et Bougeons de Marzia Zambianchi, Maison de l’enfance, Besné
dimanche 20 septembre 2026 · Maison de l'enfance · Besné
Informations pratiques
Déambulation Racines et Bougeons de Marzia Zambianchi Dimanche 20 septembre, 11h00 Maison de l’enfance Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Une déambulation pédestre d’environ 45 min qui explore la mémoire orale des habitants et les rêves des jeunes besnéens (des témoignages oraux sont diffusés pendant le parcours).
Maison de l’enfance 44160 Besné Besné 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Une déambulation pédestre d’environ 45 min qui explore la mémoire orale des habitants et les rêves des jeunes besnéens (des témoignages oraux sont diffusés pendant le parcours).