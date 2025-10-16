Déambulation : récits des luttes féministes des années 60 aux années 80 à Rennes Centre ville de Rennes Rennes

Déambulation : récits des luttes féministes des années 60 aux années 80 à Rennes
Centre ville de Rennes
Rennes
jeudi 16 octobre 2025.

Sur inscription avant le 13 octobre – jauge limitée à 30 places

En coopération avec le groupe inter-établissement de lutte pour l’égalité et contre les discriminations, l’association « Histoire du féminisme à Rennes » propose un parcours original.

L’association [Histoire du féminisme à Rennes](http://histoire-feminisme-rennes.blogspot.com/) explore, promeut et diffuse l’histoire locale des luttes pour les droits des femmes, où les vécus individuels croisent l’histoire collective des grands combats féministes. HFR fait le lien entre le passé et le présent, en montrant que les causes d’hier restent un combat de tous les jours. L’association œuvre ainsi pour l’égalité entre les femmes et les hommes.

L’association propose une déambulation dans le centre ville de Rennes, à partir des recherches historiques effectuées dès 2009 par Patricia Godard et Lydie Poree (parution de leur livre [_Quand les femmes s’en vont en lutte_](http://www.editions-goater.org/livre/les-femmes-sen-vont-en-lutte-histoire-et-memoire-du-feminisme-a-rennes/) en 2014 aux éditions Goater).

En reprenant leurs travaux sur les archives et des témoignages des actrices et acteurs de l’époque, il s’agit de transmette l‘histoire des différents groupes et associations féministes qui ont été en activité depuis les années 60 70 jusqu’au début des années 80 à Rennes.

Un travail d’histoire et de mémoire, avec des stations / prises de parole restituant les dynamiques militantes et les enjeux de l’époque, encore bien actuels aujourd’hui.

Sur inscription : [egalite@univ-rennes.fr](mailto:egalite@univ-rennes1.fr)

Début : 2025-10-16T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-16T19:30:00.000+02:00

egalite@univ-rennes.fr

Centre ville de Rennes Rennes et Nantes Sud-Gare Rennes 35238 Ille-et-Vilaine