Déambulation Roultazik ADROM Eygliers

plan d’eau Eygliers Hautes-Alpes

Début : Mardi 2025-08-19

A bord de leur Rosalie immatriculée ROULTAZIK, les 3 musiciens Globe, Troters et Pieds Nickelés vous proposent une déambulation burlesque autour du plan d’eau d’Eygliers, ponctuée par des aubades festives.

plan d’eau Eygliers 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

English : Roultazik strolling show ADROM

Aboard their Rosalie with the registration number ROULTAZIK, the 3 musicians Globe, Troters and Pieds Nickelés propose a burlesque stroll around the Eygliers lake, punctuated by festive aubades.

German : Roultazik-Umzug ADROM

An Bord ihrer Rosalie mit dem Kennzeichen ROULTAZIK bieten Ihnen die drei Musiker Globe, Troters und Pieds Nickelés eine burleske Wanderung um den Plan d’eau von Eygliers, die von festlichen Aubades unterbrochen wird.

Italiano : Roultazik errante ADROM

A bordo della loro Rosalie targata ROULTAZIK, i 3 musicisti Globe, Troters e Pieds Nickelés vi accompagnano in un tour burlesco intorno al lago Eygliers, punteggiato da aubades festose.

Espanol : Roultazik errante ADROM

A bordo de su Rosalie con matrícula ROULTAZIK, los 3 músicos Globe, Troters y Pieds Nickelés le llevarán a dar una vuelta burlesca por el lago de Eygliers, salpicada de aubades festivas.

