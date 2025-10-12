Déambulation sensible Red Street Pantone Le Volcan Le Havre

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-10-12 10:00:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Dans le cadre du Festival Zigzag.

Une voile rouge serpente la rue de Paris au Havre, révélant l’architecture moderniste de Perret au rythme d’une chorégraphie sensible. Entre béton et mouvement une performance poétique qui tisse corps, ville et mémoire, dans un hommage vibrant à l’histoire ouvrière et portuaire du Havre.

Avec Gilles Viandier, Cie Promenade d’artiste

Nombre de places limité inscription obligatoire en ligne

Visites à 10h et 14h30 .

Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 03 40 31 contact@man-leforum.fr

