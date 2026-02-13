Déambulation slamée, Palais des Beaux-Arts de Lille, Lille

Déambulation slamée Dimanche 22 mars, 10h15 Palais des Beaux-Arts de Lille Nord

Sur inscription

Début : 2026-03-22T10:15:00+01:00 – 2026-03-22T12:30:00+01:00

Fin : 2026-03-22T10:15:00+01:00 – 2026-03-22T12:30:00+01:00

Le slam, ça claque, ça secoue, ça embrasse. Le slam, c’est une parole à soi adressée à un autre, qui fait maillage de sens.

La lumière transperce les tableaux. Les couleurs inondent nos maux, qui s’écoulent et déboulent en mots. De vos lèvres qui s’éparpillent et babillent.

Palais des Beaux-Arts de Lille Place de la République Lille Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Avec l’association pArt’ages.