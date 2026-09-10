Déambulation soyeuse dans un ancien site industriel du XIXe siècle, 401 chemin de Champ la Lioure, Chomérac

Informations pratiques

Déambulation soyeuse dans un ancien site industriel du XIXe siècle 19 et 20 septembre 401 chemin de Champ la Lioure Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite du site à 15h, puis découverte d’une exposition sur le patrimoine bâti ancien dans la chapelle.

Attention, cette visite comporte des déplacements à pied et peut présenter des difficultés pour les personnes à mobilité réduite (PMR).

401 chemin de Champ la Lioure 401 chemin de Champ la Lioure – 07210 CHOMERAC Chomérac 07210 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 06 15 52 68 70 Ancien site manufacturier de soierie créé au tout début du XIXe siècle qui comprenait une ferme et sa magnanerie, une filature, deux moulinages, un orphelinat industriel, une école, un bureau de poste, une chapelle ouvrière, un jardin ouvrier, un parc et deux maisons de maître.

Le site est labellisé Ensemble industriel remarquable. La chapelle est ouverte au public pour des concerts et expositions ; sa toiture est en restauration à l’aide de la Fondation du patrimoine et du département. Le site est à 2 km au sud-ouest de Chomérac. Circuit fléché. Parking sur place.

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