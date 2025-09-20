Déambulation spectacle : les Échassiers du pont Valentré Pont Valentré Cahors

Déambulation spectacle : les Échassiers du pont Valentré Samedi 20 septembre, 11h00, 14h30, 16h00 Pont Valentré Lot

Gratuit.

Début : 2025-09-20T11:+ – 2025-09-20T11:30:00+

Fin : 2025-09-20T16:+ – 2025-09-20T16:30:00+

La compagnie les Vaguabondes et ses échassiers viennent ajouter une touche de rêve et de fantaisie au pont Valentré à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Les Esprits de la Forêt se baladeront ainsi au gré des tours et pavés du pont Valentré, à la rencontre de ses nombreux visiteurs. Suivez-les si le coeur vous en dit pour une balade onirique inédite.

Pont Valentré Pont Valentré, 46000 Cahors Cahors 46000 Lot Occitanie Plus grand pont fortifié médiéval d’Europe conservé, le pont Valentré, érigé au XIVe siècle par les consuls de la ville est le monument emblématique de la ville de Cahors.

© Les Vaguabondes