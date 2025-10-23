Déambulation Sur les Pas de Miguel de Unamuno à Hendaye en espagnol Parvis de la gare SNCF Hendaye

Déambulation Sur les Pas de Miguel de Unamuno à Hendaye en espagnol

Parvis de la gare SNCF Boulevard de Gaulle Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Asociación Los AMIGOS de PIERRE LOTI en HENDAYA y en el PAÍS VASCO

Jueves 23 de octubre de 2025 de 15:00 a 17:00 Paseo Tras los pasos de Miguel de Unamuno en Hendaya

IMPORTANTE: este paseo se realizará en lengua española.

Une déambulation littéraire, historique et biographique conduite par Itxaro Borda suivant un itinéraire Unamunien dans les rues de Hendaye-ville (Gare, hôtel Broca, Variétés, Grand café, Caneta) est proposée EN ESPAGNOL!

Le circuit se compose de 5 étapes, avec des lectures à chaque étape.

Le circuit ne présente pas de difficultés particulières toutefois des chaussures fermées et confortables sont recommandées.

En fonction de la météo, prévoir imperméable ou chapeau de paille béret … et bouteille d’eau…

Inscription obligatoire. .

Parvis de la gare SNCF Boulevard de Gaulle Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 88 78 66 asso.aplh@gmail.com

